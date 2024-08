TYLKO NA PUDELKU: Piotr Mróz z "Gliniarzy" rozstał się z narzeczoną. Dwa lata temu przyjęła jego oświadczyny w Licheniu (WIDEO)

Piotr Mróz dał się poznać szerszej publice, dołączając do obsady serialu "Gliniarze" . Grono jego fanów znacznie się powiększyło również w 2021 roku, kiedy to aktor zwyciężył 12. edycję "Tańca z Gwiazdami". Kilka miesięcy później głośno było o jego zaręczynach z ukochaną, Agnieszką Wasilewską. Gwiazdor poprosił partnerkę o rękę w Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu . Jakiś czas temu fani 36-latka zauważyli, że z jego mediów społecznościowych zniknęły zdjęcia z narzeczoną. W rozmowie z reporterką Pudelka Simoną Stolicką Piotr potwierdził, że jego kilkuletnia relacja z Agnieszką dobiegła końca .

Rozstaliśmy się jakiś czas temu, spędziliśmy ze sobą pięknych pięć lat . Poznając się, byliśmy zupełnie innymi ludźmi. Na tym etapie doszliśmy do wniosku, że więcej nas dzieli, niż łączy. Podjęliśmy decyzję o rozstaniu, aczkolwiek nadal jesteśmy w dobrych relacjach. To nie było zbudowane na jakiejś kontrowersji czy zdradzie z którejś strony . Po prostu, czasem coś wygasa. Dziękuję byłej narzeczonej za te pięć naprawdę cudownych lat, życzę jej jak najlepiej i trzymam za nią kciuki - podkreślił aktor.

Zawsze podejrzewałem, że ona będzie mieszkała za granicą, że wyemigruje do ciepłych krajów, bo zawsze ją do tego ciągnęło (...). Niestety, moje zobowiązania zawodowe nie pozwalały mi na to. Zresztą, ja jestem lokalnym patriotą, mnie dobrze jest w Polsce - przyznał 36-latek.

Piotr Mróz rozstał się po pięciu latach z narzeczoną. Jest gotowy na nowy związek?

Dla mnie związek to nigdy nie jest matematyka (...), to sytuacja czyni to, czy ja jestem gotowy, czy nie. Jeżeli na moje drodze stanie osoba, która zrobi na mnie wrażenie, to w to pójdę. Nie będę się przed tym bronił (...), jeżeli Pan Bóg da i postawi kogoś na mojej drodze - powiedział Piotr Mróz.