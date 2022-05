Blanka Lipińska mówi, ile przytyła i reaguje na złośliwe komentarze: "Mam to w D*PIE"

Polka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 157 2 Odpowiedz

Co do tej wypowiedzi to uważam, ze ma racje. Po co komentować cudza wagę i wygląd? U nas to już dochodzi do tego, ze nawet jak się dwie koleżanki spotykaja, to sobie jadą po wyglądzie i wadze.. troche chore to jest…