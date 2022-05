Blanka Lipińska cierpliwie wylicza, "co ma w twarzy zrobionego" i przekonuje: "Policzki to MATKA NATURA"

Dostaję bardzo dużo pytań po swojej premierze, co ja zrobiłam ze swoimi policzkami. Niestety, moi drodzy, to jest matka natura. Bardzo bym się chciała tego pozbyć, ale niestety jest to mięsień jarzmowy większy, który miałam, odkąd się urodziłam, dlatego miałam twarz taką... - wyznała, teatralnie napełniając jamę ustną powietrzem i łapiąc się za policzki.

Więc niestety, słuchajcie, to, co wszyscy uważacie, że mam zrobione, to akurat niestety jest matka natura. Gdybym mogła się tego pozbyć, to bym się tego pozbyła z wielką rozkoszą. A dla tych wszystkich zainteresowanych, co mam w twarzy zrobionego: mam botoks w czole, mam zrobione usta i mam zrobioną wolumetrię szczęki. To wszystko. Niestety, bardzo mi przykro. No i mam jeszcze sztuczne rzęsy i makijaż permanentny brwi - wyliczała.