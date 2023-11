Blanka Lipińska narzekała na matki stojące w kolejkach. Teraz KONTYNUUJE aferę: "GŁUPIEMU NIE WYTŁUMACZYSZ"

Tik tak 23 min. temu zgłoś do moderacji 13 7 Odpowiedz

Oj! Blani zegar tyka i wylewa swoje frustracje. Też mam takie 2 koleżanki. Jedna długo starała się o dziecko, ale się nie udało. Druga miała starszego męża, który nie chciał dzieci, bo już miał z pierwszą żoną. Obie jak usiądą do pogawędki, to dyskutują jak to źle mieć dzieci, jakie te dzieci niewdzięczne, ile to trzeba przy nich robić itp. Bawi mnie to niezmiernie, że to nie ja matka narzekam, tylko one.