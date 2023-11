Internauta zaczepił Blankę Lipińską: "Może warto byłoby promować macierzyństwo". Celebrytka DOBITNIE odpowiedziała

Wróżka Zębusz... 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

A Blanka miałaby te dzieci wychowywać w tym czarnym sarkofagu? W tym czarnym apartamencie? Gdzie ściany i kolory są iście Halloweenowe ? Przecież nie można dziecka od urodzenia straszyć księciem ciemności, diabłami i zatoką sztuki. Poza tym czego ona nauczyłaby to dziecko, czy te dzieci? Co ona by z nimi robiła? Czy ona by do nich wstawała w nocy, żeby je nakarmić, czy zmieniałaby im pieluchy? Ona ma ważniejsze rzeczy na głowie, niż służenie z miłości swoim własnym dzieciom. Musiałaby wyzbyć się egoizmu, a to sztuka najtrudniejsza z trudnych. Serce z kamienia nie zmieni się w miękkie matczyne serce na rozkaz, bo serce to nie sługa. Tam liczą się pieniądze, wygląd zewnętrzny, sarkofag, znajomości i podróże . Gdzie Wy tu widzicie miejsce dla dzieci?