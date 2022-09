Blanka Lipińska o swoich kompleksach: "Bioderka jak chłopczyk. Wstrętne włosy..."

Ja mam za duże uda, nie mam bioder, co powoduje, że te uda są jeszcze większe, bo nie mam bioder. Nogi mam takie krótkie, a taki długi tułów – ja tylko to oszukuję dobrze - wyjaśniła.

Ja mam duży dystans, bo nie mogę nic na to już poradzić. No co mam poradzić, że mam takiej długości nogi? No mogę niby zrobić tę operację rozciągającą, ale nie jestem chora na głowę. Więc co mi pozostaje? Tylko się mogę z tego pośmiać, że mam bioderka jak chłopczyk - skwitowała.