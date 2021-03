Blanka Lipińska pokazuje STARE zdjęcie i wyznaje: "Byłam wtedy najbardziej POROBIONA" (FOTO)

Prawda 11 min. temu zgłoś do moderacji 6 8 Odpowiedz

Nie ma w tym kraju celebrytki której nie opluwalibyście Jesteście chorzy z zazdrości Czasami tez coś tam napisze ze nie do końca są naturalne ale tak ciagle mówić ze brzydkie stare głupie to kurde nie bardzo Przecież wiele z nich naprawdę jest ładna Do każdego komentarza powinno dodawać się swoje zdjęcie Wówczas szanse byłyby wyrównane