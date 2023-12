Blanka Lipińska OBURZA SIĘ wiadomościami od internautów na temat sukienki i grzmi: "Nie macie takiej, macie podróbkę, a to WSTYD" (FOTO)

Normalna 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie noszę żadnych podróbek, nie używam zamienników, obojętnie perfum, palet makijażowych, które są inspirowane bestsellerami z górnych półek. Od zawsze używam takich rzeczy, które po pierwsze mają jakość, i jest to zarówno tusz do rzęs za 10 złotych i szminka za 100 i więcej, ale tylko jeśli uważam, że warto. Nie wyobrażam sobie a'la chanelki, czy innych "inspiracji", bo po pierwsze to słabe, a po drugie i w oryginale nie są warte takich pieniędzy. Nie marzę o torebkach za 40 tysi, ma być gatunkowo, użytkowo w porządku, a jeszcze najlepiej w niewielkich partiach, a tak się składa, że noszę rzeczy, które większości kobiet nie odpowiadają, pełen minimalizm z porządnymi składami, to i nie nie chodzę ubrana jak co druga pani, i nie oszczędzam na podróbę na złotym łańcuchu. Nie dla podrób, sztucznych rzęs, plastikowych pazurów, dopinek, doczepów, protez, i plastikowych wykutych z sedesu zębów. Oj chyba obrobiłam wszystkie atenjuszki i celebrytki.