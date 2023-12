TŁUM gwiazd na premierze "Akademii Pana Kleksa": Lipińska, brzoskwiniowa Wieniawa z Rozbickim i Wersow z Frizem (ZDJĘCIA)

Choć mogłoby się wydawać, że życie celebrytów całkowicie przeniosło się do sieci, prawdą jest, że branżowe eventy wciąż stanowią ważny element życia gwiazd. Każda szanująca się i poważnie podchodząca do swojej pracy znana twarz wie, że korzystanie z zaproszeń na imprezy ze ścianką w tle po prostu się opłaca.

Kolejną okazją do tego, by zrobić się na bóstwo i powędrować na naszpikowany fotoreporterami czerwony dywan, była premiera filmu "Akademia Pana Kleksa". Poniedziałkowy wieczór, wdzięcząc się na ściance i przy okazji oglądając odświeżoną kultową produkcję, postanowili spędzić m.in. ciężarna Zofia Zborowska, złota Wersow z Frizem w czerni czy casualowy Michał Koterski z wystrojoną Marcelą Leszczak. Podczas gdy jedni pojawili się na wydarzeniu solo czy w towarzystwie drugiej połówki, jeszcze inni przyprowadzili ze sobą pociechy. Do tego drugiego grona zaliczyć można np. Dorotę Gardias.