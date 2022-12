Blanka Lipińska odpowiada na przytyki, że poprawiała policzki i przekonuje: "One są naturalne"

Blanka Lipińska po raz kolejny zdecydowała się rozwiać wszelkie wątpliwości co do jej wyglądu. Celebrytka znana z zamiłowania do medycyny estetycznej zapewnia, że jej policzki są dziełem matki natury. Wcześniej jednak pokazywała efekty po ich poprawianiu. Już się pogubiła?