Blanka Lipińska pręży pupę w Egipcie i SZKALUJE polskie morze: "Prawie się tam utopiłam" (FOTO)

ona 57 min. temu zgłoś do moderacji 168 7 Odpowiedz

Blanka się wypina, żeby Pudel mógł zrobić porównanie "tyłu" - Sandy vs Blanka :P A co do Helu to racja: u nas nad Bałtykiem drogo, pogoda niepewna, nie dziwię się, że ludzie w podobnych cenach mają gorące morze za granicą.