Blanka Lipińska bawi się w Egipcie ZE SWOIM EKS (FOTO)

We mnie trzeba poskromić złośnicę . Potrzebuję, żeby mężczyzna mi udowodnił, że mogę odpuścić - mówiła swego czasu w rozmowie z Magdą Mołek .

W czasie, gdy kariera Lipińskiej wystrzeliła po sukcesie książki "365 dni", pisarka związana była z niejakim Maciejem Buzalą, którego poznała w Egipcie na zajęciach z kitesurfingu. To właśnie on zaraził Blankę pasją do sportu. Celebrytka z rozbrajającą szczerością opowiadała potem, że nie zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia, ale "spodobał jej się, bo na nią leciał".