Sandra Kubicka analizuje relacje Barona z Blanką Lipińską: "Tam są jakieś NIEZAŁATANE BLIZNY"

Boogie 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Jak ktokolwiek śledził „poczynania” Blanki podczas jej związku z Baronem to widać było, że ona się w nim totalnie zakochała i w życiu się nie spodziewała rozstania. A on to wiadomo- złapie trochę popularności a to przy Wienawie, Blance czy Sandrze…ot cała filozofia.