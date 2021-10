Blanka Lipińska TRZYMA KCIUKI za nowy związek Barona: "On zasługuje na szczęście! Z Julką odnalazł szczęście, ze mną odnalazł..."

Troszeczkę chodzi o dystans i o to, czy lubisz tę drugą osobę. Ja na przykład Alka po prostu lubię. Poza tym, że go kochałam, to go lubię. Oczywiście trzeba przepracować to uczucie, z którego rezygnujesz, czyli miłość. Dopiero później może ewentualnie pojawić się przyjaźń - wyjaśniła celebrytka.