Blanka Lipińska psioczy na klinikę, która kolejny raz przełożyła termin jej zabiegu: "Wychodzi z założenia, że TO WY MACIE SIĘ DOSTOSOWAĆ". Mówi, ile zapłaci

Blanka Lipińska nigdy nie wzbraniała się przed podejmowaniem tematów wywołujących skrajne opinie. Regularnie organizuje serię pytań i odpowiedzi, podczas których prezentuje swój, niekiedy odważny punkt widzenia. Jakiś czas temu poruszyła bardzo popularny ostatnimi czasy temat występowania z Kościoła katolickiego.

Ponadto autorka bestsellerowej serii erotycznej "365 dni" nigdy nie ukrywała zamiłowania do medycyny estetycznej. Tym razem jednak czeka ją wizyta u zupełnie innego specjalisty. Za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała o zbliżającem się wielkimi krokami badaniu.

Blanka Lipińska oburzona sposobem traktowania pacjentów

38-latka podzieliła się informacjami na temat zaplanowanego na czwartek badania. Nie ujawniła celu konieczności poddania się rezonansowi. Zdradziła jednak, o jaką kwotę uszczupli się jej stan konta.

Zapisałam się na rezonans w sedacji z miesiąc temu, jak wróciłam z Meksyku. Powiem wam tak: jest tylko jeden rezonans, który robi sedację w Warszawie, więc mają monopol. Przez ten miesiąc godzinę rezonansu zmieniono mi już 3 razy, z czego ostatni raz dzisiaj, a jutro mam rezonans. Czyli klinika wychodzi z założenia, że to wy, mimo, że płacicie - uwaga teraz - mój rezonans głowy będzie kosztował prawie 2000 zł, sama sedacja kosztuje 1200 zł, czyli krótka narkoza + tam chyba 700 zł sam rezonans, co daje 1900 zł, i za tę kwotę oni wychodzą z założenia, że to wy się macie dostosować do nich, bo wypisują im się pacjenci i anestezjolog nie chce czekać - oznajmiła w mediach społecznościowych.

Pisarka zdumiona była koniecznością podporządkowywania się specjaliście. Wprost powiedziała, że lekarz nie płaci za to, że pacjent stawi się na badanie.

Abstrachując od tego, że pierwsza moja godzina rezonansu to była 9:00 rano, wiecie, no człowiek robi też różne inne rzeczy w ciągu dnia, nie tylko siedzi i czeka na rezonans. Potem okazało się, że ten rezonans będzie o 14:00. Spoko, teraz okazuje się, że będzie o 13:00. Spoko, powiedziałam pani, że jeżeli zamierzają do mnie zadzwonić jutro i jeszcze raz mi zmienić godzinę rezonansu, to żeby sobie darowali, bo to już po prostu nie będzie możliwe, zwłaszcza, że po sedacji musicie mieć ze sobą osobę towarzyszącą, bo nikt was nie wypuści po krótkiej narkozie. Wiadomo, że człowiek jest trochę zakręcony. Można gadać z sensem albo bez - u mnie to zależy, jaki anestezjolog i jak dużo dostanę, ale prowadzenie samochodu tego dnia jest wykluczone, więc to definiuje dzień i czas w ciągu dnia dwóm osobom, a nie tylko jednej - obszernie zrelacjonowała.

Blanka Lipińska mimo wszystko podkreśliła zadowolenie z jakości obsługi w wybranej przez siebie placówce. Zwróciła się jednak do obserwujących z ważnym apelem dotyczącym usług, za które płacimy ciężko zarobionymi pieniędzmi.

Pamiętajcie, że macie prawo oczekiwać i wymagać tego, żeby wasze pieniądze, wasz czas i wy jako klient byli szanowani. Przypominam, że nikt wam łaski nie robi, że pozwoli wam wydać wasze ciężko zarobione pieniądze na jakąś usługę i nieważne, co to jest. Jeżeli wy macie za coś zapłacić, to macie prawo mieć oczekiwania względem tej usługi, czym by ona nie była. I pamiętajcie o tym, żeby nie olewać tego, nie machać na to ręką, bo bardzo dużo ludzi, właściwie większość tak robi. Tylko nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, czy wtedy wam to zaświta, gdzieś zadzwoni, że to wy ciężko zarobiliście te pieniądze, które ktoś właśnie od was wziął za usługę, która nie spełnia waszych oczekiwań - zakończyła swój wywód.

Też byście się zbulwersowali?

