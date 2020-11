Blanka Lipińska uspokaja fanów: "NIE UMIERAM Z SAMOTNOŚCI"

Blanka "to będzie piękny dzień" Lipińska jakiś czas temu była jedną z najbardziej aktywnych użytkowniczek Instagrama w polskim show biznesie. Zakochana celebrytka ochoczo relacjonowała dni i noce u boku Barusia, dzieląc się swoim szczęściem z całym światem. Nieoczekiwane rozstanie z muzykiem, który nie pojawił się na pokładzie samolotu mającego ponieść parę do słonecznego Egiptu, zachwiało nieco równowagą do tej pory entuzjastycznie nastawionej do życia Blani i wpłynęło na jej obecność w mediach społecznościowych.