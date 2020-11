Blanka Lipińska ze łzami w oczach tłumaczy się z przelakierowania samochodu: "To nie ma nic wspólnego z Alkiem Baronem!" (WIDEO)

Fretka 10 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Matko, ona jeszcze się łudzi że on do niej wróci! Gdyby postawiła na nim krzyżyk powiedziałaby: tak zdarłam bo wiąże się ze wspomnieniami. Najpierw w złości robiła gabinet ze schowka na gitary i to ogłaszała a teraz jak delikatnie: nie to nie ze względu na Alka. Bo jest coraz gorzej zamiast coraz lepiej, nawet widać to po niej. Ale się biedna wkręciła, i to w kogo! Przechodniego low... sa. Tylko współczuć szczerze, i się nie śmiać bo każdego to może spotkać. Jest jaka jest, ale jedną z najgorszych rzeczy chyba to zakochać się w nieodpowiedniej osobie a potem cierpieć długo.