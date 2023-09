Blanka Lipińska wspomina dzieciństwo: "Tata stosował PRZEMOC PSYCHICZNĄ. Mama dawała nam w D*PĘ"

Umu 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Oto jak ja widze kwestie tzw. bezstresowego wychowania. Bezstresowe wychowanie wedlug mnie to jest inaczej, mniej wiecej: "ja ci dam jesc, ubiore cie, dam ci dach nad glowa a ty mozesz sobie robic co chesz. Niech cie wychowuje szkola, podworko, koledzy, bo ja nie mam czasu". Wychowywanie oznacza, ze rodzic ma czas dla dziecka, zeby z nim porozmawiac, cierpliwie tlumaczyc co jest dobre co jest zle, zapytac sie codziennie co bylo w szkole, poczytac mu ksiazke, nawet takiemu, ktory juz potrafi czytac, chodzic z nim do parku, do kina, na wycieczki, przytulic dziecko, sprawic, ze dziecko ma swiadomosc, ze jest kochane bezwarunkowo, ze jest szanowane przez rodzicow, ze ma swoje obowiazki ale rowniez prawa. Ze ma rowniez prawo do niepowodzen w nauce czy w sporcie, bo to uczy dziecka zycia i jesli ma madrych, wspierajacych go zawsze rodzicow, to bedzie umialo sie podniesc. Zatem nie ma czegos takiego jak bezstresowe wychowanie, no chyba ze dotyczy to bezstresowego stanu rodzicow. To tzw bezstresowe wychowanie powinno sie raczej nazywac puszczeniem dziecka samopas i wowczas, dziecko i rodzice przebywajac ze soba jak najmniej czasu, to ani dziecko ani rodzice nie sa zestresowani, bo kazdy zyje swoim zyciem.