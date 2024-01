Blanka Lipińska ŻALI SIĘ po operacji powiek: "Myślałam, że szybciej będę wyglądać normalnie"

BEZ ŚLUBU??? 14 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

pytanie do kobiet, które mówią, że NIE CHCĄ ŚLUBU: na ile jest to wasza decyzja, a nie sugestia faceta? jak przekonujecie się, że facet ma wobec was poważne zamiary, że chce z wami właśnie spędzić życie do końca, a nie tylko jest, żeby przeczekać, aż ktoś lepszy mu się trafi i będzie mu po prostu o wiele łatwiej odejść bez ślubu? pytam, bo ja w sumie nie znam sposobu lepszego niż ślub i ciekawi mnie, skąd kobiety mają odwagę, żeby wiązać życie z kimś, kto nie chce się z nimi związać również FORMALNIE. dajcie znać. :)