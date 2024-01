Poruszające przemówienie Jakuba Błaszczykowskiego na Gali Mistrzów Sportu. Jego żona nie mogła powstrzymać łez (WIDEO)

Jakub Błaszczykowski to jeden z najbardziej znanych i utalentowanych polskich piłkarzy. W trakcie swojej kariery grał w barwach Wisły Kraków , Fiorentiny czy Borussii Dortmund, z którą odnosił ogromne sukcesy. Był też kapitanem reprezentacji Polski, z którą rozegrał aż 109 meczów i wziął udział w mistrzostwach Europy w 2012 i 2016 roku oraz Mistrzostwach Świata w 2018 roku.

Jakub Błaszczykowski zadedykował nagrodę zmarłej mamie

Chciałem tę statuetkę zadedykować osobie, która nie była na żadnym moim meczu , nie oglądała żadnego mojego meczu na żywo, natomiast wierzę, że z sektora "Niebo" wspierała mnie zawsze. Mamo, to dla ciebie - powiedział łamiącym się głosem.

Przypomnijmy, że mama Jakuba zginęła w tragicznych okolicznościach - została śmiertelnie ugodzona nożem przez swojego męża - ojca piłkarza, a wszystko to rozegrało się na oczach 11-letniego wówczas Kuby. Sportowiec nie ukrywa, że to wydarzenie naznaczyło go na lata.