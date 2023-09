Blanka Lipińska ŻAŁUJE kolejnego zabiegu i ostrzega fanki: "Już nigdy w życiu!"

By wyglądać tak jak teraz, wydałam kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zrobiłam sobie operację wycięcia torebek tłuszczowych z policzków. Nigdy nie będę udawać, że mam dietę zmieniającą rysy twarzy. Jestem zrobiona na tyle, na ile było mnie stać. Na tyle, ile uznałam, że będę wyglądać jeszcze w miarę naturalnie, by nie przypominać "kobiety-kota" - powiedziała w "Dzień Dobry TVN".

Blanka Lipińska żałuje, że zrobiła sobie permanentny makijaż ust

Niedawno celebrytka zorganizowała na Instagramie tzw. "Q&A" , podczas którego internauci mogli jej zadawać dowolne pytania. Jedna z fanek postanowiła poruszyć kwestię permanentnego makijażu ust . Okazało się, że Lipińska ma wiele zastrzeżeń co do tego zabiegu. 38-latka odradziła makijaż warg i podzieliła się własnymi doświadczeniami, które do najlepszych nie należały.

Już nigdy w życiu! I każdemu będę to odradzać, bo od lat próbuję pozbyć się permanentnego [...] Moim zdaniem kolor nigdy nie jest taki jakby się chciało, a do tego z czasem się zmienia, ale to jest moje doświadczenie i zdanie. Poza tym to jest KOSZMARNIE ciężko usunąć... - napisała na Instagramie