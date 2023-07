Blanka Lipińska świętuje 38. urodziny. Pamiętacie, jak wyglądała PRZED operacjami plastycznymi? (STARE ZDJĘCIA)

MONEY MONEY! 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wydawcą „Kolejnych 365 dni” był koncern medialny Agora Adama Michnika, znany przede wszystkim z Gazety Wyborczej – tej samej, której dziennikarze codziennie płaczą nad upadkiem w Polsce „kultury wyższej”, a minimalny poziom literacki to dla nich Tokarczuk i Dehnel. Najwidoczniej bardzo brzydki zapach poprzednich „365 dni” zniknął w Agorze pod stosem pieniędzy, które można było zarobić (i zarobili!), publikując tę żenującą książczynę. Jednocześnie ciekawe jest, że niejaka Blanka Lipińska, która popełniła owe „dzieło”, to… była managerka Zatoki Sztuki, którą to aferę pierwszy raz opisała ponad 10 lat lat temu… Gazeta Wyborcza. Wtedy dziennikarze GW załamywali ręce nad faktem, że coś równie złego jak Zatoka Sztuki funkcjonuje bez przeszkód! Blanka Lipińska była MANAGEREM w Zatoce Sztuki, przez kilka najgorszych lat. Podlegała bezpośrednio Marcinowi T. To ona SZEFOWAŁA w The Roof - tej części Zatoki Sztuki, gdzie dochodziło do najgorszych przestępstw i orgii... Teraz u Michnika nie było przeszkód, żeby publikować literacki koszmar bardzo ważnej postaci tego klubu. Dla „starszych braci w wierze” jak zwykle pieniądze są najważniejsze. To dopiero jest scenariusz…