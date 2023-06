SUKCES Blanki Lipińskiej: Kim Kardashian obejrzała "365 dni" i... nie kryła ekscytacji: "TO SOFT PORNO, ale na Netfliksie"!

Khloe Kardashian romansowała z Michele Morrone? Wątek ich znajomości pokazali w reality show

W najnowszym odcinku "The Kardashians" w końcu poruszono głośny swego czasu wątek znajomości Khloe Kardashian i odtwórcy głównej roli w filmie "365 dni" Michele Morrone . Plotki na temat ich domniemanego romansu obiegły media we wrześniu ubiegłego roku, kiedy para celebrytów spotkała się na pokazie Dolce&Gabbana.

Kim Kardashian zachwyca się Michele Morrone. Celebrytka oglądała "365 dni"

Musicie poznać tę historię. Więc Natalie i Olivia [przyjaciółki Kim - przyp. red.] przez jakieś osiem miesięcy mówiły: "Musisz obejrzeć ten film na Netflix"! Myślę, że nazywa się to "365" czy jakoś tak. To jak ten super romantyczny, gorący film erotyczny - tłumaczyła Kim.

O mój Boże, to jest ten facet, to jest ten facet! - ekscytowała się, gdy produkcja pokazała jej fotosy z Morrone. On jest tak gorący, wiesz… on jest… jakie było pytanie? - pytała reżysera z głową chmurach.