Przedstawiciel Michele Morrone zdradza, co ŁĄCZY AKTORA Z KHLOE KARDASHIAN!

W tym ważnym dniu Kardashianka mogła liczyć na obecność wspierających bliskich. Na widowni pojawili się więc: dzieci 41-latki, jej "momagerka" - Kris Jenner oraz młodsza siostra. Khloe Kardashian wzbudziła niewątpliwie największe emocje. Wszystko za sprawą jej wspólnych zdjęć i nagrań z Michele Morrone , które błyskawicznie obiegły sieć, a fani zaczęli spekulować o tym, co łączy tych dwoje.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że z płomiennego romansu nici. Przedstawiciel przyjaciela Blanka Lipińskiej poniekąd potwierdził to, co mówił w rozmowie z Pudelkiem ekspert od mowy ciała. Jak podaje TMZ, amerykańska celebrytka i gwiazdor "365 dni" w Mediolanie widzieli się pierwszy raz w życiu: