Do sieci trafiło nagranie, jak Khloe Kardashian i Michele Morrone FLIRTUJĄ na after party po pokazie D&G. Coś z tego będzie? (WIDEO)

Po tym, jak Michele Morrono opublikował zdjęcie z Khloe Kardashian po pokazie D&G, w sieci zaroiło się od spekulacji co do charakteru ich relacji. Internauci liczą na to, że przystojny Włoch sprawi, iż celebrytka zapomni w końcu o niewiernym koszykarzu. "Tak bardzo bym chciała, żeby Massimo był z Koko" - padł komentarz.