Blanka Lipińska zdradza, dlaczego rzadko myje włosy. "Wiem, że mi ZAZDROŚCICIE"

Blanka Lipińska nigdy nie ukrywała przed światem, że zdarzało jej się korzystać z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Dziś celebrytka zapewnia jednak, że stawia na naturalny wygląd - co postanowiła ostatnio udowodnić jednej z internautek. Użytkowniczka Instagrama zapytała Blanię, czy ta byłaby skłonna zrezygnować z makijażu. W odpowiedzi Lipińska stwierdziła, że przez ostatni rok nakładała make up niezwykle rzadko, a na co dzień jedynie nawilża usta wazeliną. Dodała również m.in., że farbuje włosy co 2 miesiące i stosunkowo rzadko je myje.