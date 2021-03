Blanka Lipińska zdradza sekret swojej pielęgnacji: "Głowę myję NIEZWYKLE RZADKO"

Myślała pani, żeby chociaż przez miesiąc przestać się malować? - zagaiła obserwatorka Blani. Paznokcie, usta i wszystko, co nakładacie na twarz, włącznie z farbowaniem włosów. Przez miesiąc nie nosić butów na wysokim obcasie. Pełna swoboda i naturalność. Jest to możliwe w pani przypadku? Przynajmniej w życiu prywatnym?

No więc tak... Butów na obcasie to ja nie miałam w tym roku na nogach. Włosy farbuję co dwa miesiące, bo nie chce mi się częściej. Ust nie maluję, tylko smaruję wazeliną. Na paznokciach mam hybrydę, którą kładę 2-3 razy w miesiącu. Moja twarz podkład widziała w tym roku max 5 razy... - wyliczała natchniona Blania. Może jeszcze mam przestać się kremować, to wtedy będę czuła się "swobodniej"? Aaaa, i głowę myję niezwykle rzadko, ale to chyba źle o mnie świadczy, albo wręcz pcha mnie do naturalności - ironizowała.