Blanka Lipińska ZIRYTOWANA pytaniami fanek o samoopalacz: "Serio, zadajecie takie pytanie lasce z internetu?"

Blanka Lipińska odpowiada internautkom

Kochane, a skąd ja mam to wiedzieć? Poza tym chciałabym dodać, że to pytanie o ciążę kierowane do mnie powtarza się przy kosmetykach, suplementach itd. I teraz ja zapytam was... Serio, zamiast pytać lekarza i jemu ufać, zadajecie takie pytanie lasce z internetu? A jeśli Wam powiem, że tak, to zaryzykujecie zdrowie swojego nienarodzonego dziecka? Od takich pytań jest wasz lekarz!!! - napisała oburzona na InstaStories.