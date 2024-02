Blanka Lipińska wspomina trudne lata i wyznaje: "NIE JADŁAM, bo musiałam kupić bilet miesięczny"

Grazyna 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Jakoś i ona i Doda to dał mnie ta sama kategoria - rozpuszczone córeczki zapatrzonych w nie rodziców, które próbują wciskać ludziom, jakie to są przyziemne i ludzkie, a prawda jest taka, że kasa lala się strumieniami na ciuchy, gadżety i melanż. Czy to od rodziców, czy to od facetów. W sumie nic mi do tego, ale mogły by już przestać kit wciskać, młode naiwne czytają, oglądają i aspirują do takiego oto "ideału".