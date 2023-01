Blanka Lipińska znów została "doceniona" za granicą. Dwa filmy z serii "365 dni" mają szansę na Złotą Malinę!

Sukcesy Blanki Lipińskiej do dziś pozostają dla wielu jedną wielką zagadką. Celebrytka zadomowiła się w polskim show biznesie dobre kilka lat temu i zdecydowanie z tego powodu nie narzeka. Przypomnijmy, że zanim Blanka stała się bywalczynią ścianek, pracowała w klubie The Roof, który znajdował się w tym samym budynku, co "Zatoka Sztuki".

Minął zaledwie miesiąc, a zza granicy dotarły kolejne dobre wieści. Kapituła przyznająca "Złote Maliny", czyli antynagrody przemysłu filmowego, ogłosiła tegoroczne nominacje, a wśród docenionych pozycji nie zabrakło dzieł Lipińskiej. "365 dni: Ten dzień" oraz "Kolejne 365 dni" otrzymały nominację do Złotej Maliny w dwóch kategoriach : najgorszy remake, sequel lub zrzynka oraz najgorsza ekranowa para. Dzięki temu Blanka może się pochwalić, że uzyskała nominację w tej samej kategorii, co Tom Hanks ! Celebrytka raczej nie będzie zaskoczona, bo już przy okazji pierwszej ekranizacji jej sagi spodziewała się Złotej Maliny.

Miałabym pewnie inną minę, gdybym wygrała w głównej kategorii, czyli najgorszy film, ale nie martwcie się i tak wygrałam w jednej, co stanowi rekord w tym kraju, ponieważ nigdy nikt z Polski nie był ani nominowany do tej nagrody, ani tym bardziej tej nagrody nie wygrał. Kiedy pisaliśmy scenariusz do "365 dni", powiedziałam: "Bardzo bym chciała, żebyśmy za film dostali Złotą Malinę. Na Oskara szans nie mamy, ale Złota Malina jest czymś, co jest drugie w kolejności i ją dostaniemy" - ekscytowała się w jednym z wywiadów Blanka.