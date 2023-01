Blanka Lipińska zdradza, jakie ma odczucia na temat Zatoki Sztuki i prowadzonego śledztwa: "ŚPIĘ JAK DZIECKO"

litości 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Temat naciągany chodzę do różnych lokali co mam do tego co się dzieje na zapleczach ? Tak naprawdę 90 % "ofiar" buduje sobie przyszłość Wystarczy zerknąć na jakieś wyspy miłości 20 kontra 40 czy rolnik szuka żony Potem budują sobie oglądalność i wpływy z reklam Co prawda w tamtych czasach wystarczały im przejażdżki fajnym wozem czy modna dyskoteka i drinki z palemką