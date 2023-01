Patryk Kalski przed śmiercią chciał rozmawiać o Zatoce Sztuki. Żalił się, że jest NĘKANY

Patryk Kalski nie żyje. Miał spotkać się z dziennikarzem ws. Zatoki Sztuki

Łączenie Zatoki Sztuki i Dream Clubu z Iwoną Wieczorek nie ma kompletnie żadnego sensu. Służby nic tu nie znajdą. Jedyny człowiek, który może coś powiedzieć, to Wojtek ps. "Bolo", ale on milczy jak grób - miał powiedzieć dziennikarzowi Patryk Kalski.

Patryk Kalski chciał rozmawiać o Zatoce Sztuki. Wspominał też o Pawle P.

W rozmowie dziennikarza z Patrykiem Kalskim pojawił się także wątek znajomego Iwony Wieczorek, Pawła P. Jak opisuje Maciej Naskręt, jego rozmówca twierdził, że nie wie, kim jest wspomniany przez niego mężczyzna. Na prośbę właściciela strzelnicy dziennikarz wysłał mu fotografię Pawła P. Po otrzymaniu zdjęcia Kalski miał ponownie skontaktować się z nim dopiero po 30 minutach, podtrzymując wcześniejsze słowa o Pawle P. Co ciekawe, podczas wspomnianej rozmowy przedsiębiorca zadeklarował chęć spotkania z Maciejem Naskrętem ws. Zatoki Sztuki. Rozmowa miała odbyć się po rozpoczęciu 2023 roku. Do spotkania nigdy jednak nie doszło.

Ty, no z twarzy kompletnie podobny do nikogo. Nie znam go, pierwszy raz człowieka widzę. Natomiast ws. Zatoki Sztuki chętnie z tobą porozmawiam. Wiesz, to nie jest rozmowa na telefon. Spotkajmy się po Nowym Roku - miał powiedzieć dziennikarzowi 23 grudnia.