Nie żyje były chłopak Doroty Gardias. Patryk Kalski miał powiązania z Zatoką Sztuki

Ale teraz latają galoty Gardiasom, el Dursim, Omenom, Siwcom i innym Majdanom. Ależ czekam z zapartym tchem na to jak zostaną pogrążeni i ośmieszeni. Za te wszystkie przekręty, oszustwa, ofiary śmiertelne, bo Iwona to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Już niedługo się okaże na czym te "kariery" zostały zbudowane. Myśleli, że ten parasol trójmiejski jest im dany raz na zawsze i mogą robić co chcą i jak chcą. Skończyło się.