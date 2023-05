Blanka przemawia z autobusu po finale Eurowizji: "To jest OGROMNY SUKCES"

Eurowizyjne emocje powoli opadają. Za nami finał 67. Konkurs Piosenki Eurowizji , który okazał się szczęśliwy dla Loreen ze Szwecji, która jako pierwsza kobieta w historii zwyciężyła konkurs już po raz drugi. Jeśli chodzi o Polskę, osiągnęliśmy przyzwoity wynik. Blanka z utworem "Solo" zajęła ostatecznie 19. miejsce, choć po samym głosowaniu jurorów nie wyglądało to za dobrze. Od międzynarodowego jury otrzymaliśmy zaledwie 12 punktów, co dawało nam miejsce trzecie... od końca. Na szczęście okazało się, że "Bejba" zyskała swoich zwolenników na świecie i to właśnie dzięki głosom widzów wskoczyliśmy aż na 19. miejsce.

Eurowizja 2023. Blanka zabrała głos

Co równie ważne, okazało się, że gdyby na Eurowizji liczyły się wyłącznie głosy eurowizyjnych fanów, Polska zajęłaby 8. miejsce! Ten fakt szczerze zdaje się doceniać sama Blanka, która krótko po zakończeniu finału odezwała się do fanów za pośrednictwem InstaStories. Wrzuciła do sieci krótkie podziękowania prosto z autokaru, w których zaznaczyła, że 8. miejsce dla Polski w televotingu to ogromny sukces.