Eurowizja 2023. Zakapturzona Ida Nowakowska prezentuje wyniki głosowania polskiego jury. Wspomniała o Ukrainie

W nocy z soboty na niedzielę poznaliśmy zwycięzcę 67. Konkursu Piosenki Eurowizji w Liverpoolu. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami bukmacherów ostateczne starcie o wygraną w muzycznej rywalizacji rozegrało się między zwyciężczynią Eurowizji z 2012 roku Loreen a ekscentrycznym reprezentantem Finlandii i jego "Cha cha cha". Ostatnie minuty konkursu bez wątpienia były wyjątkowo emocjonujące - zajmujący czwarte miejsce po głosowaniu jury Käärijä otrzymał bowiem aż 376 punktów od widzów, co zapewniło mu miejsce na szczycie tabeli wyników. Nagrodzona 340 punktami jurorskimi Loreen potrzebowała przynajmniej 187 punktów widzów, by zgarnąć wygraną. Ostatecznie Szwedka otrzymała 243 punktów i tym samym po raz drugi w eurowizyjnej karierze sięgnęła po zwycięstwo.

Reprezentująca Polskę Blanka zakończyła Eurowizję 2023 na 19. miejscu w tabeli wyników. Wokalistka otrzymała zaledwie 12 punktów od jurorów, co początkowo dało jej trzecie miejsce od końca. Widzowie przyznali zaś polskiej "Bejbie" mocne 81 punktów, co podniosło jej pozycję o kilka oczek.

Eurowizja 2023. Tak Ida Nowakowska ogłosiła wyniki głosowania polskiego jury

Wyniki głosowania jurorów podczas Eurowizji co roku wzbudzają spore emocje - przyznane przez poszczególne kraje punkty często nie odzwierciedlają bowiem nastrojów widzów konkursu. Tuż po zakończeniu muzycznej części widowiska prowadzący w Liverpoolu tradycyjnie połączyli się ze studiami innych uczestniczących w konkursie państw. Polską punktację, podobnie jak w ubiegłym roku, widzom z Europy i Australii przekazała Ida Nowakowska.

Gwiazda Telewizji Polskiej na wizji pojawiła się w cekinowej bluzie z kapturem, na której naszyto wpisaną w serce flagę Ukrainy. Nowakowska bez wątpienia dołożyła wszelkich starań, by jej stylizacja nie pozostała niezauważona. Tuż po przywitaniu widzów oraz prowadzących konkursu polska prezenterka odwróciła się plecami do kamery, dumnie prezentując światu tył swej kreacji. Na materiale można było dostrzec logo Eurowizji, jak również hasło przewodnie konkursu w Liverpoolu - "United by music" (Zjednoczeni przez muzykę - przyp. red.).