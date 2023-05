Eurowizja 2023. Wiemy, na którym miejscu Blanka znalazła się w głosowaniu widzów. JEST SUKCES!

Weronika 51 min. temu zgłoś do moderacji 322 27 Odpowiedz

Oglądałam EV ze znajomymi z Austrii i Włoch. Co ciekawe to im się nasza piosenka podobała. Tylko my rodacy postanowiliśmy tą dziewczynę zrównać z błotem. Ale takim jesteśmy narodem. Za granica jest bardzo słynne powiedzenie o nas samych: „jak Ci Polak za granica pomoże? Jak ci nie zaszkodził to już ci pomógł”.