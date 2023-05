Blanka zaliczyła wpadkę, schodząc po schodach! O mały włos się nie przewróciła... (ZDJĘCIA)

Eurowizja zbliża się wielkimi krokami. Już 11 maja Blanka będzie reprezentować Polskę w drugim półfinale konkursu z piosenką "Solo". Wtedy usłyszymy słynne nam wszystkim "Bejba". Fani są podzieleni, co do występu piosenkarki, natomiast bukmacherzy są dobrej myśli i sądzą, że naszej Blance uda się przejść do finału.