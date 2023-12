Bliscy Bruce'a Willisa nie wiedzą, ile zostało mu czasu. "Ma więcej ZŁYCH DNI niż dobrych"

Historia Bruce'a Willisa przypomina wszystkim, że pieniądze i kariera to nie wszystko. Mimo hollywoodzkich zarobków aktor nie może cieszyć się spokojną starością. Choć ma dopiero 68 lat i wielu jego rówieśników nadal pojawia się na dużym ekranie, on sam zakończył karierę w 2022 r. Powodem takiej decyzji było zdiagnozowanie afazji. Od tamtej pory gwiazdor pozostaje pod opieką bliskich.

Jak się czuje Bruce Willis?

Niestety kilka miesięcy temu rodzina Willisa potwierdziła czarne scenariusze. Choroba postępuje. Dodatkowo stwierdzono u niego nieuleczalną formę demencji, jaką jest otępienie czołowo-skroniowe. Na co dzień aktor może liczyć na wsparcie nie tylko swojej obecnej żony, Emmy Heming, ale też byłej małżonki, Demi Moore . Przy ojcu czuwa też piątka dzieci.

Kiedy Bruce został zdiagnozowany, wszyscy zebrali się, aby zachować nienaruszoną pamięć o rodzinie. To doświadczenie jeszcze bardziej zbliżyło ich do siebie - komentuje informator "Us Weekly" informator.