Ciężko chory Bruce Willis zauważony w Los Angeles. Aktor wybrał się na przejażdżkę samochodem (ZDJĘCIA)

Doniesienia o stanie Willisa nie są optymistyczne

Informacje o stanie zdrowia Willisa trafiają do mediów za pośrednictwem jego rodziny, która otoczyła go opieką i stara się zrobić wszystko, aby ułatwić mu funkcjonowanie. Niestety ostatnie doniesienia nie są optymistyczne. Przyjaciel aktora przekazał bowiem, że 68-latek z trudem buduje zdania i miewa napady agresji.

Bliscy aktora dbają o to, by nie stracił kontaktu ze światem i motywują go do codziennych aktywności. Ostatnio paparazzi wypatrzyli Willisa w Los Angeles, gdy wybrał się na przejażdżkę ze swoim ochroniarzem. Niestety zdjęcia zdają się potwierdzać informacje o tym, że w ostatnim czasie stan 68-latka uległ pogorszeniu.