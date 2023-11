Z Bruce'm Willisem jest coraz gorzej. Aktor NIE ROZPOZNAJE Demi Moore: "Jest ZROZPACZONA"

Do niedawna Bruce Willis był jednym z najbardziej zapracowanych gwiazdorów w Hollywood. W samym 2022 roku na rynek trafiło 11 (!) produkcji z jego udziałem (dla porównania, rok wcześniej było ich 8). Jak się później okazało, aktor dosłownie nie schodził z planu przede wszystkim z powodów zarobkowych: gdy Bruce usłyszał od lekarza druzgocącą diagnozę wskazująca na afazję, schorzenie wpływające na zaburzenie zdolności poznawczych oraz mowy, aktor wspaniałomyślnie postanowił zabezpieczyć rodzinę na przyszłość . Niestety, choroba z miesiąca na miesiąc bezlitośnie postępuje, skutecznie utrudniając mu normalne funkcjonowanie.

Najnowsze doniesienia dotyczące Willisa niestety nie napawają optymizmem. Jak twierdzi jego przyjaciel Glenn Gordon Caron, choroba pozbawiła go radości z życia i wpłynęła na jego zdolność mowy. Aktor z trudem buduje dłuższe wypowiedzi i nie do końca jest w stanie się płynnie wypowiadać, co jest dla niego wyjątkowo frustrujące. 68-latek miewa też ponoć częste napady agresji.