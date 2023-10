Stan zdrowia Bruce'a Willisa wciąż się pogarsza. Ma poważne problemy z mową

wiecie 49 min. temu zgłoś do moderacji 1 14 Odpowiedz

nie jest mi go szkoda, szkoda to by mi było górnika na emeryturze którego dopadła choroba i nie może odpocząć. Brusa zniszczył chulaszczy tryb życia, swego czasu by się nachapać był w każdym filmie, każdym filmie akcji! wiecie ilu aktorów było w tym czasie bezrobotnych bo Brusio musiał być w każdym, jego eks żońcia też niezły numer. Alkohol i używki to dla nich były dropsy, Deepa zbanowali jak wyszło na jak że ćpał na planie bo pracowali po 16 godzin. macie swoich gwiazdorów.