Córka Bruce'a Willisa mówi, jakie były pierwsze objawy jego choroby: "Od lat wiedziałam, że coś jest nie tak"

Bruce Willis cierpi na demencję

Jakiś czas temu rodzina Bruce'a, w tym jego żona Emma, była żona Demi Moore i trzy córki: Rumer Glenn, Scout LaRue i Tallulah Belle, przekazała wieści o stanie zdrowia aktora. Bruce cierpi na demencję czołowo-skroniową i jest to niestety nieuleczalne schorzenie. Rodzina aktora bardzo go wspiera i ma nadzieję, że jego przypadek pomoże w diagnozowaniu innych:

Obecnie nie istnieją żadne metody leczenia tej choroby, ale mamy nadzieję, że w najbliższych latach się to zmieni. W miarę postępu choroby Bruce'a mamy nadzieję skupić uwagę mediów na tej chorobie i zwiększyć świadomość społeczną wokół niej - wyznała rodzina poprzez stronę The Association for Frontotemporal Degeneration.