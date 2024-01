Bliscy nowej żony Kanye Westa są przerażeni. Kobieta dostała KOLEJNY ZAKAZ! "On odcina ją od świata!"

Rok temu burzliwe małżeństwo Kanye Westa i Kim Kardashian zakończyło się rozwodem, a kontrowersyjny muzyk znalazł pocieszenie w ramionach kobiety łudząco podobnej do jego ex. Bianca Censori , bo o niej mowa, błyskawicznie została nową żoną Westa, choć istnieją wątpliwości co do legalności ślubnej ceremonii.

Kanye West znów zakazał czegoś swojej żonie. Bliscy Bianci Censori są zaniepokojeni

Bianca zawsze miała media społecznościowe i była w nich aktywna, dopóki nie wyszła za Kanye’go. On nie chce, żeby udzielała się w sieci, bo uważa, że ​​czytanie okropnych rzeczy, które ludzie piszą bardzo ją skrzywdzi. Przekonał ją, że skoro jest teraz gwiazdą, musi pozostać tajemnicza. Dla tych, którzy ją znają, jest to przerażające, ponieważ wydaje się to kolejną formą kontroli - informuje źródło brytyjskiego portalu.

Narzuca jej nagość, chce ją kontrolować. To niepokojące, odcinając ją od świata, powoduje, że staje się coraz bardziej odizolowana. Bianca ubiera na siebie to, co on chce, chodzi, gdzie on chce i robi to, co on chce, bo tak naprawdę nie ma innego wyboru. Z projektantki stała się jego żoną, co niestety nie jest płatnym stanowiskiem. Jest uwięziona - zauważa informator Daily Mail.