Kanye West ze "spodniami na głowie" i zasłaniająca pluszakiem "niewidzialne body" Bianca mkną do klubu w Miami (ZDJĘCIA)

Aaaaas 19 min. temu

To samo chciał zrobić z Kim K. Zobaczcie stylowki Kardashianki w czasie jak było w zwiazku. Kanye ubierał ja w dziwne ciuchy, wgl chciał kierować całą jej kariera, kontrolować ją ale matka na to nie pozwoliła. Teraz widać do czego prowadzi to kontrolowanie Kanye.