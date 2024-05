Zakochani Austin Butler i Kaia Gerber "przyłapani" na czułościach w Nowym Jorku. Miłość kwitnie? (ZDJĘCIA)

Austin Butler i Kaia Gerber to z pewnością jeden z najgorętszych związków w Hollywood ostatnich lat. Córka Cindy Crawford i gwiazdor "Elvisa" zaczęli się potajemnie spotykać w grudniu 2021 roku. Niespełna miesiąc później para została przyłapana na namiętnym pocałunku za kulisami ceremonii rozdania Złotych Globów.

We wtorek para została "przyłapana" przez fotoreporterów w Nowym Jorku, gdzie razem ze znajomym udali się do restauracji Via Carota w West Village. Austin i Kaia wyszli przed lokal "na dymka", gdzie nie szczędzili sobie czułości.