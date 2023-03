Kaia Gerber w skąpym bikini i Austin Butler wypoczywają na wakacjach w Meksyku (ZDJĘCIA)

Skiz 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Butler jeszcze doczeka się nagrody. Co by nie mówić, wielu młodych aktorów, którzy otrzymali Oskara zniknęło z horyzontu tuż po wręczeniu nagrody. A ten młodzian ma talent i byłoby szkoda, gdyby sięgnęła go ta „klątwa”