Ekspertka od mowy ciała analizuje niezręczne spotkanie Austina Butlera i Vanessy Hudgens: "Próbował za wszelką cenę na nią NIE SPOJRZEĆ" (WIDEO)

Vanesa Hudgens i Austin Butler byli parą przez wiele lat. Wpadli na siebie po Oscarach

Do niezręcznego spotkania między Austinem Butlerem i Vanesą Hudgens doszło na imprezie po Oscarach zorganizowanej przez "Vanity Fair". Gdy aktor znany z roli Presleya pozdrawiał fotografów w towarzystwie agentki, jego była dziewczyna przemknęła tuż obok . Zauważając eks partnera, Vanessa natychmiastowo spuściła wzrok i wtopiła go w ekran telefonu , maszerując w kierunku taksówki z prędkością światła. Również Butler usiłował nawet nie spoglądać na niegdysiejszą ukochaną , choć zwrócił wzrok w jej kierunku, gdy już się oddaliła. Jego zachowanie oceniła na TikToku ekspertka od mowy ciała.

Próbował za wszelką cenę na nią nie spojrzeć, gdy przechodziła obok. Ruch jego oczu sugeruje, że podejmował świadomy wysiłek, by na nią nie patrzeć (prawdopodobnie nie chciał, aby ten moment został uchwycony przez paparazzi). Spoglądał w kierunku, w którym zmierzała, nadal nie łapiąc kontaktu wzrokowego. Ręka położona na klatce piersiowej to symbol strzelania do samego siebie - reakcja na spotkanie z Vanessą - wyliczała ekspertka.