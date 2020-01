Vanessa Hudgens i Austin Butler ROZSTALI SIĘ po 8 latach związku!

Vanessa Hudgens wiele lat temu zdobyła popularność po premierze filmów z serii High School Musical . Udział w produkcji dla młodzieży okazał się strzałem w dziesiątkę, bo aktorka do dziś odcina kupony od dawnej sławy. W ostatnim czasie celebrytka skupiła się na budowaniu swojej pozycji w sieci, gdzie śledzi ją jak dotąd 37 milionów (!) fanów .

Oprócz bywania na ściankach i gościnnego udziału w kolejnych projektach, Vanessa Hudgens chętnie chwaliła się także swoim związkiem z Austinem Butlerem . Choć para jeszcze w lipcu zeszłego roku ślubowała sobie miłość przy okazji wizyty na czerwonym dywanie, to od października przestali się pokazywać razem .

Choć spodziewano się, że może to być jedynie chwilowy kryzys, to ostatecznie sprawy potoczyły się nieco inaczej. Jak donoszą amerykańskie media, Vanessa Hudgens i Austin Butler postanowili rozstać się po 8 latach związku. Choć nie są znane szczegóły ani powody tej decyzji, to aktorka podobno poinformowała już o tym fakcie swoich dobrych znajomych. Oni z kolei byli na tyle życzliwi, że przekazali tę informację kolorowej prasie.