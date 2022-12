Bliźniacy Schlepp wydali ponad 80 TYSIĘCY na operacje plastyczne, aby upodobnić się do Brada Pitta. Było warto? (FOTO)

Kilkanaście lat temu, gdy stacja MTV wiodła prym w rozmaitych programach rozrywkowych, na antenie można było również podziwiać program "I want a famous face". Wówczas to bohaterami jednego z odcinków byli bliźniacy Mike i Matt Schlepp, którzy zapragnęli wyglądać jak bożyszcz kobiet na całym świecie - Brad Pitt. Mężczyźni postanowili spełnić swoje marzenie i poddali się operacjom plastycznym, które miały przybliżyć ich do wyglądu idola.