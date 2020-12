Bliźniacy z "Love Island" PODSTĘPEM robią zakupy w "godzinach dla seniorów": "Uczcie się!"

wawa 13 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Dla mnie nieprzyjemne jest, gdy na małą pocztę dwie staruszki 70+ przychodzą 2-3 minuty przed godz. 12-tą i oczywiście wpychają się do środka przed 5-cioosobową karnie czekającą na dworze kolejkę, na czele której są dwie dziewczyny ok. 25-letnie czekające już ze 15 minut. I staruszki dobrze wiedzą, że tak przychodząc opóźnią kolejkę czekającą na godzinę 12-tą. I jeszcze oni marznąć przez nie tam będą, to już nie raczyły pomyśleć. A w środku grasuje kolejna staruszka, która po dwóch sprawach z przesyłkami jeszcze zaczęła sobie kartki świąteczne wybierać (no, nie zajmując miejsca przy okienku, tylko jeszcze będzie płacenie za kartki, pewnie i znaczki i jeszcze może wybieranie typu - 'a to nie, za droga'), a na pocztę przyszła 10 minut przed godz. 12-tą. To jest szko-dnictwo trzech osób, co nie raczyły przyjść 15 minut wcześniej, a nie żarty dwóch typków. A tak w ogóle pani w okienku powinna obie staruszki posłać w tył na dwór, bo na drzwiach wyraźna kartka: w środku tylko 2 osoby. A tyle już było. I 3 dni wcześniej widziałem tam 2 osoby ok. 40-letnie, w tym facet, tak wyproszone, przez tę samą pracownicę. No ale siwe włosy, to że już niby nie wypada... Jak zasady, to równe dla wszystkich.